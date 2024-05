Pecuarista tem faca cravada no peito por pintor e morre em Santa Rita do Pardo

O pecuarista Deusdedit Niedo Patriota, de 49 anos, foi assassinado com um golpe de faca no peito na noite desta terça-feira (21), após ter um desentendimento com um pintor, de 52 anos, em um bar, na rua Julião de Lima Maia, em Santa Rita do Pardo, a 245 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, identificado como Gerren Carlos Salviano da Silva, até o momento não foi localizado.

O acusado desferiu um golpe contra o peito de Niedo, que chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, porém, devido a gravidade do ferimento, ele faleceu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Segundo informações do site Cenário MS, o pintor estava jantando no bar e em determinado momento, por motivo ainda a ser investigado, se desentendeu com o pecuarista. Gerren pegou a faca de serra usada no jantar para cravar no peito de Patriota, fugindo logo na sequência.

Imagens de câmera de segurança do bar flagraram a ação criminosa, contudo, elas não foram liberadas para a imprensa. A versão dita por testemunhas condiz com o que a Polícia Militar viu no vídeo.

Após coletar novas informações, os militares saíram em diligências, mas não conseguiram localizar o suspeito, nem mesmo na casa dele e a família de Gerren também não tinha informações sobre o paradeiro do pintor.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

