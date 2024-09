JD1TV: Vídeo mostra Choque perseguindo ladrão antes de confronto em Ponta Porã

Foi identificado como Carlos Geovane Pereira Buchere, o ladrão de carros que morreu ao entrar em confronto com o Choque na manhã desta segunda-feira (9), na MS-164, próximo ao distrito Itamaraty, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, as equipes estavam ajudando no reforço do policiamento local quando foram informadas sobre o roubo de uma caminhonete Toyota Hilux ocorrido na cidade de Campo Grande.

Esse veículo estava sendo levado para a região de fronteira com o Paraguai. Diante dos fatos, as equipes se depararam com o veículo. Ao receber ordem de parada, Carlos atentou contra os policiais, descendo da caminhonete já com a arma em mãos para atirar, momento em que foi baleado.

Depois de atingido, o ladrão foi socorrido e levado para um Hospital da cidade de Ponta Porã, chegando a ser atendido. Porém, não resistiu ao ferimento e morreu. Além do Choque, equipes da Delegacia de Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos sobre a ocorrência.

O caso foi registrado com homicídio decorrente a oposição a intervenção policial, homicídio tentado, porte ilegal de uso restrito, resistência, desobediência, receptação.

