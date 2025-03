Bruno Pacheco Ferreira, de 41 anos, foi executado durante a manhã desta segunda-feira (24) ao deixar a loja de ferragens do tio, localizada no centro de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, o rapaz estava indo para o carro, onde estava a esposa e o filho pequeno. Porém, acabou sendo surpreendido por um pistoleiro que desceu de uma Fiat Strada Adventure.

O autor efetuou vários tiros contra a vítima, que faleceu dentro do carro. A mulher e o filho de Bruno não ficaram feridos durante a execução. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime, assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Carro incendiado no Paraguai – a Fiat Strada Adventure, usada pelos bandidos na execução, foi encontrada em chamas em um terreno baldio, localizado no lado paraguaio no Bairro Maria Victória, em Pedro Juan Caballero.

O fogo foi controlado pelas autoridades e o veículo, com placas de Aral Moreira, passou por perícia. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Nacional está investigando o caso.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também