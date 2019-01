João de Deus está "clinicamente bem", afirmam médicos

Da Redação com G1

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que João de Deus passou na manhã deste sábado (5) por uma nova avaliação médica. Segundo o órgão, ele está "bem clinicamente". Porém, a defesa do médium alega que ele segue reclamando e fez várias queixas, como "suores, tremedeira, fraqueza e dor na boca do estômago". Preso após denúncias de abusos sexuais, ele nega os crimes.

Ainda conforme a DGAP, o estado de saúde do médico é acompanhado "correntemente" pela Gerência de Saúde do Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, onde está detido.

Apesar disso, a defesa do médium discorda da avaliação. Segundo o advogado Alberto Toron, João de Deus apresenta dores e um "notório abatimento". Ele conta que visitou o preso na manhã de sexta-feira (4).

À tarde, ainda conforme Toron, mais dois advogados encontraram o médium, que relataram à carceragem que ele estava com dores estomacais.

Deixe seu Comentário

Leia Também