Jogo Sujo: Mais de R$ 40 mil foram apreendidos em casa de servidor

O Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado (GAECO) apreendeu durante a operação “Jogo Sujo” mais de R$ 40 mil em dinheiro na residência de um agente público.

De acordo com informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o valor exato é de R$ 42.700 mil, que será investigado para apurar se a origem do dinheiro é lícita ou ilícita e o motivo pelo qual o montante estava guardado dentro de casa.

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas primeiras horas desta terça-feira durante a operação que tem por objetivo constatar fraude em licitação para aquisição de material esportivo, troféus, medalhas e uniformes na Secretaria de Esportes de Batayporã, por meio de empresas de fachada com o conseqüente desvio de dinheiro.

A prefeitura, residência de servidores e empresários foram alvo da investigação. Até o momento ninguém foi preso.

