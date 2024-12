Jornalista brasileiro é assassinado a tiros no México

O jornalista brasileiro Adriano Bachega, de 53 anos, foi assassinado a tiros enquanto dirigia seu carro pela Avenida Lázaro Cárdenas, entre as cidades de Monterrey e Pedro Garza García, no norte do México, na última terça-feira (03).

O ataque ocorreu por volta das 9h45 da manhã no horário local. De acordo com a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Nuevo León, Bachega foi atingido por pelo menos dez disparos feitos por um grupo armado enquanto dirigia o veículo.

Após o ataque, o carro cruzou a avenida. A Guarda Nacional foi acionada para isolar a área e realizar a perícia.

O corpo de Bachega foi removido para o Serviço Médico Legal (Semefo), e cartuchos de balas foram encontrados espalhados pela calçada.

O caso foi registrado após uma denúncia à rádio da Agência Estadual de Investigações do México (AEI).

Em resposta ao assassinato, o Congresso do Estado de Nuevo León solicitou ao governador Samuel García a ativação dos protocolos de proteção aos jornalistas na região. A Promotoria do Estado iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do crime.

Quem era Bachega?

Adriano Bachega era editor-chefe do portal Diário Digital Online e também atuava como palestrante e consultor.

Natural de Araucária, no Paraná, ele era naturalizado mexicano e, em seu perfil profissional, mencionou ter trabalhado na construtora Odebrecht.

