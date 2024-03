Jovem assassinado no Estrela do Sul estava 'marcado para morrer'

O jovem Wanderson Mateus Vieira de Araújo, de 20 anos, já havia sido alvo de uma tentativa de assassinato há menos de três meses no mesmo bairro, em Campo Grande.

Na ocasião, ele estava andando pelas ruas do bairro no dia 29 de dezembro de 2023, quando foi atingido por três disparos. Um dos tiros atingiu o pescoço, o outro a região do abdômen e o terceiro acertou as pernas do rapaz. 'Ximba', como é conhecido, foi socorrido e levado para o Hospital da Santa Casa, sobrevivendo ao atentado.

No entanto, ele não teve a mesma sorte desta vez, quando foi baleado mais uma vez na noite deste domingo (3), na praça do bairro Conjunto Estrela do Sul. Hoje, Wanderson foi alvo de disparos efetuados por dois motociclistas.

A maioria dos tiros acertaram a cabeça do rapaz.

Lugar errado na hora errada - Luana Azevedo Silva, tentava buscar o filho que brincava na praça quando acabou sendo atingida por uma bala perdida na cabeça.

Ela caiu dentro de casa e foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu durante as manobras de reanimação.

Equipes da Polícia Militar, Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazer os levantamentos sobre a ocorrência.

