Jovem bebe demais, passa mal e morre em praça de Sidrolândia

Ediléia da Silva Nascimento, de 26 anos, morreu depois de passar mal enquanto estava na Praça Central de Sidrolândia, durante a madrugada desta segunda-feira (1°). Ela teria tido uma convulsão por ingestão de bebida alcoólica associada a problemas de ansiedade.

Conforme o boletim de ocorrência, ela estava no local com o marido e alguns amigos bebendo, comemorando a chegada do ano novo. Em determinado momento, Ediléia começou a passar mal e ter convulsão.

O homem informou a Polícia Militar que era comum a companheira beber demais e ter convulsões. Vendo a cena, ele e um homem que estava no local a colocaram dentro de um carro, a encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas ela morreu no caminho.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Sidrolândia.

