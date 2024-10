Jovem cai com arma, atira acidentalmente na própria mão e vai parar no hospital em Sidrolândia

Jovem, de 21 anos, ficou ferido ao cair com uma arma em punho e disparar acidentalmente no Assentamento João Batista, em Sidrolândia. O caso teria acontecido durante o final de semana.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, ele estava com uma garrucha calibre .22 indo averiguar porque os cachorros estavam latindo muito no seu quintal. Porém, perdeu o equilíbrio e caiu.

O disparo atingiu sua mão esquerda e seu abdômen. O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa. A Polícia Militar foi acionada também, atendendo a ocorrência.

Ainda segundo o site local, por medo, o jovem não passou detalhes sobre a localização do seu imóvel ou onde a arma estaria. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

