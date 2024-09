Jovem com mais de 60 passagens pela polícia é assassinado em Chapadão do Sul

Um jovem, de 29 anos, morreu dentro da casa em que morava na Avenida São Paulo, em Chapadão do Sul, durante a noite de sábado (31).

Conforme as informações policiais, uma viatura da Polícia Militar fazia rondas pela região, quando foi acionada por populares para atender uma pessoa que estava ferida dentro de uma casa.

Ao chegar no imóvel, o pai da vítima contou que seu filho estava ferido no quarto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, o rapaz já estava sem sinais vitais. As equipes identificaram que ele tinha vários ferimentos na região do peito, mas não conseguiram determinar se foram feitos por disparos de arma de fogo ou facadas.

A Polícia Militar fez o isolamento da área, enquanto aguardava a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Para a imprensa, as autoridades informaram ainda que o rapaz possuía mais de 60 60 registros de boletim de ocorrência, com passagens por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, roubo, corrupção de menores, resistência e outros. Além disso, ele havia saído do sistema penitenciário há poucos meses.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado.

