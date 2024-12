Jovem 'corta giro' com motocicleta, cai, é pego por policiais e ameaça a guarnição no Santa Luzia

Um rapaz de 21 anos terminou na delegacia na noite de ontem (24) depois de tentar fugir em uma abordagem policial por fazer manobras perigosas e conduzir uma motocicleta irregular, na região do bairro Santa Luzia em Campo Grande.



Uma guarnição do Pelotão Coophasul estava em patrulhamento quando visualizaram o autor fazendo manobras. Assim que ele percebeu a presença policial, acelerou de forma a "cortar giro" com a motocicleta, e saiu em alta velocidade.



A equipe tentou proceder em abordagem com sinais sonoros e sinais luminosos, entretanto o autor empreendou fuga, dando início a um acompanhamento por várias ruas do bairro, quando pelo cruzamento das ruas Santa Rosa com a rua São Joaquim, o mesmo perdeu o controle e caiu da motocicleta.



No momento da abordagem, o autor levantou a tentou atropelar um militar, mas foi contido. Mesmo assim, ele começou a agredir a equipe com chutes e socos, dizendo: "vocês não vão me levar... eu vou pegar vocês na quebrada seus filho da p#ta, eu vou matar voces seus merd#s". Foi dado voz de prisão, porém ele continuou resistindo inclusive tentando pega o carregador de pistola do cinto de guarnição de um dos soldados.



A namorada que estava com ele na garupa, fugiu durante a confusão.



Ao checar a motocicleta foi possível identificar sinais de adulteração no chassi, escapamento irregular, sem retrovisores, além do licenciamento vencido e multas. O veículo foi movido para a 11ª CIPM para ser guinchado.



O autor responderá por ameaça, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência, desobediência, desacato, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também