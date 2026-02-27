Menu
Jovem de 18 anos morre afogado no rio Paraná, em Três Lagoas

Pai e cunhado encontraram o corpo boiando

27 fevereiro 2026 - 13h22Luiz Vinicius
Vítima se afogou no rio ParanáVítima se afogou no rio Paraná   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Kevin Rocha dos Santos, de 18 anos, morreu após se afogar enquanto nadava nas águas do rio Paraná, na região de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta quinta-feira, dia 26.

O corpo, no entanto, só foi encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 27, pelo pai e o cunhado no mesmo local em que ele havia desaparecido. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que já estava a caminho para retomar as buscas.

Segundo o site RCN 67, o jovem estava acompanhado dos amigos no momento em que houve o acidente. Os próprios colegas acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas, mas interromperam ao cair a noite.

A mãe, o pai, a irmã, o cunhado e a esposa de Kevin Rocha dos Santos, que está gestante, estiveram no local para acompanhar a retirada do corpo.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), também esteve no local, e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.

