Jovem de 18 anos morre afogado no rio Paraná, em Três Lagoas

Kevin Rocha dos Santos, de 18 anos, morreu após se afogar enquanto nadava nas águas do rio Paraná, na região de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta quinta-feira, dia 26.

O corpo, no entanto, só foi encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 27, pelo pai e o cunhado no mesmo local em que ele havia desaparecido. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que já estava a caminho para retomar as buscas.

Segundo o site RCN 67, o jovem estava acompanhado dos amigos no momento em que houve o acidente. Os próprios colegas acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas, mas interromperam ao cair a noite.

A mãe, o pai, a irmã, o cunhado e a esposa de Kevin Rocha dos Santos, que está gestante, estiveram no local para acompanhar a retirada do corpo.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), também esteve no local, e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.

