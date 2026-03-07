Menu
Polícia

Jovem de 23 anos morre em colisão entre moto e carro na MS-338

Acidente entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo pode ter sido provocado por ultrapassagem indevida

07 março 2026 - 17h40Sarah Chaves
O velório e sepultamento ocorrem na tarde deste sábado O velório e sepultamento ocorrem na tarde deste sábado   (Reprodução)

Fernando Sanches, de 23 anos, morreu na noite de sexta-feira (6) após um grave acidente de trânsito na rodovia MS-338, entre os municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

O jovem pilotava uma motocicleta quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um veículo VW/Santana, que era ocupado por duas pessoas, de 18 e 45 anos. 

Informações divulgadas pelo portal Da Hora Bataguassu apontam que a suspeita é de que o carro tenha realizado uma ultrapassagem em local proibido, em faixa contínua, no momento em que ocorreu a batida.

Fernando seguia pela rodovia no sentido Bataguassu–Santa Rita do Pardo, enquanto o automóvel trafegava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo foram acionadas para prestar socorro, mas quando chegaram ao local constataram que o jovem já estava sem vida.

Segundo familiares, o velório e o sepultamento de Fernando Sanches ocorrem na tarde deste sábado (8), em Bataguassu.

