Jovem de 23 anos morre em colisão entre moto e carro na MS-338

Fernando Sanches, de 23 anos, morreu na noite de sexta-feira (6) após um grave acidente de trânsito na rodovia MS-338, entre os municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

O jovem pilotava uma motocicleta quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um veículo VW/Santana, que era ocupado por duas pessoas, de 18 e 45 anos.

Informações divulgadas pelo portal Da Hora Bataguassu apontam que a suspeita é de que o carro tenha realizado uma ultrapassagem em local proibido, em faixa contínua, no momento em que ocorreu a batida.

Fernando seguia pela rodovia no sentido Bataguassu–Santa Rita do Pardo, enquanto o automóvel trafegava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo foram acionadas para prestar socorro, mas quando chegaram ao local constataram que o jovem já estava sem vida.

Segundo familiares, o velório e o sepultamento de Fernando Sanches ocorrem na tarde deste sábado (8), em Bataguassu.

