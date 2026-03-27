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Jovem de Nova Andradina morre em grave acidente entre carros no Paraná

Ana Gabriela de Jesus retornava para Mato Grosso do Sul quando houve a colisão

27 março 2026 - 07h10Vinicius Costa
Ana Gabriela cursava odontologiaAna Gabriela cursava odontologia   (Nova News)

A jovem Ana Gabriela de Jesus Borges, de 20 anos, natural de Nova Andradina morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na BR-376, em Diamante do Norte, no Paraná, durante a quinta-feira, dia 26.

O acidente envolveu uma Volkswagen Saveiro e um Peugeot. Ana Gabriela estava no segundo veículo citado, enquanto um homem, de 49 anos, condutor da picape, também morreu no local.

Segundo detalhes do site Nova News, a jovem sul-mato-grossense retornava do Paraná para Nova Andradina - ela cursava odontologia no estado paranaense.

Ana Gabriela de Jesus Borges fazia parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus MS (IEADMS), que publicou uma nota de pesar.

A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades até o momento.

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