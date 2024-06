Jovem de SP foge para 'dar um tempo da vida' em MS e fica uma semana desaparecida

A enfermeira Gabriely Sabino, de 23 anos, que passou uma semana desaparecida após sair da casa dos pais, em Piracicaba (SP), estava ‘dando um tempo’ da vida na casa de uma mulher que conheceu na internet. Essa ‘webamiga’ seria morada de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do g1, o advogado da família contou que a jovem ligou na noite de sexta-feira (21), informando que estava no aeroporto de Campo Grande (MS) e embarcaria com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na capital paulista.

“Não entrou em detalhes e somente pediu que os pais fossem buscá-la na manhã do sábado, quando desembarcasse. Os pais foram cautelosos, temendo que houvesse alguma cilada, se dirigiram ao aeroporto, onde encontraram a jovem sem mais novidades”, contou.

A enfermeira não tinha lesões ou marcas de agressão de qualquer natureza. Aos pais, ela disse estar sofrendo com crises de ansiedade e em um “estágio depressivo profundo”, o que fez com que comprasse a passagem até o Mato Grosso do Sul para visitar uma mulher que conheceu pela internet.

“Nesse primeiro momento, felizes e aliviados por encontrar a filha viva e em segurança, os pais estão respeitando esses primeiros dias até que ela queira, eventualmente, acrescentar informações sobre o desaparecimento”, pontuou o advogado.

O desaparecimento de Gabriely era investigado pela Polícia Civil. Em nota enviada neste domingo (23), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) disse que o encontro da desaparecida não foi comunicado à delegacia.

Dívida com jogo do ‘Tigrinho’ – Apesar de hipóteses levantadas inicialmente pela família de que o desaparecimento teria relação com vício em "jogo do tigrinho", o advogado José Oscar Silveira Junior negou.

“Esse assunto [dívida em jogos on-line] surgiu por especulações pela falta de informações durante esses dias. Ela não confirmou nada sobre isso, ao menos por ora. A mãe ventilou isso, mas a menina não confirmou, ao menos até o momento”, destacou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também