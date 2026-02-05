Jovem é agredido na cabeça com pedaço de cano em Dourados

Uma briga entre dois jovens venezuelanos terminou na delegacia durante a noite de quarta-feira (4), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de vias de fato em via pública. No local, os policiais encontraram os dois envolvidos, que confirmaram o desentendimento.

Segundo o relato de um dos jovens à polícia, a discussão começou porque o outro não aceitava que ele consumisse bebida alcoólica ou fizesse uso de entorpecentes dentro da casa onde ambos moravam. A situação evoluiu para agressões físicas, com troca de socos, tapas e empurrões.

Ainda conforme a PM, durante a briga um dos envolvidos se apossou de um pedaço de cano e atingiu o outro na cabeça, provocando um corte. A vítima também apresentava escoriações nos dedos da mão e no braço.

O outro jovem contou aos policiais que conheceu o envolvido há pouco tempo e que o acolheu em sua residência após ele estar em situação de rua. Segundo ele, se tivesse conhecimento prévio dos vícios, não teria permitido que morasse no local.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e será investigado.

