Jovem Ã© assassinada com tiro na testa pelo ex-marido

Euzébia Clara Leite Pereira, de 26 anosm conhecida como Clara Biac, foi morta com tiro na testa, por volta das 17h dessa quinta-feira (26), na casa onde vivia, na Rua Gabriel Alves, no Bairro Nova Água Clara.

Segundo informações do Perfil News, o ex-marido da vítima, Marcos Fernando Martins, 40 anos, é o principal suspeito pelo crime e está foragido.

Ainda de acordo com o site, a irmã da vítima que mora ao lado da casa de Euzébia contou que escutou o casal discutindo, na sequência um estampido e depois veio silêncio. Ela ficou preocupada e foi até a residência e encontrou Clara morta no quarto com um tiro na testa.

As forças de segurança foram acionadas para fazer os levantamentos de praxe. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas para exame necroscópico.

Antes de matar a vítima, o suspeito teria a espancado, segundo testemunhas. A pistola utilizada no crime não foi encontrada. A perícia técnica e a polícia civil estiveram no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também