Jovem é assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande

Rafael Selva Alves, de 23 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na manhã desta sexta-feira, dia 13, na rua Teófilo Massi, no Portal da Lagoa, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que o suspeito de cometer o crime estava em um Honda Civic, de cor branca, e ao passar pela vítima, disparou várias vezes, fugindo na sequência.

Rafael caiu em frente ao portão da própria residência e não resistiu aos ferimentos. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas não resistiu e teve o óbito constatado.

Ainda conforme as informações repassadas para a reportagem, a vítima tinha várias passagens pela polícia, como roubo, receptação, violência doméstica.

A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para os procedimentos de praxe.

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