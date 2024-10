Jovem é esfaqueada pela ex-cunhada em confusão no Danúbio Azul

Jovem, de 20 anos, foi esfaqueada durante uma confusão na noite deste domingo (13), envolvendo a ex-cunhada, de 20 anos, em uma residência no Danúbio Azul, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi recebida pelo ex-namorado da vítima, que explicou que a jovem recebeu golpes no braço esquerdo e no abdômen.

Após ser esfaqueada, a jovem foi socorrida pelo próprio pai e levada até uma unidade de saúde na região. A suspeita não foi localizada e até foram realizadas diligências, mas ela não foi encontrada, nem mesmo entrando em contato no número do celular dela.

Na residência onde houve o fato, os militares encontraram a faca utilizada, que possuía 17 centímetros de lâmina.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

