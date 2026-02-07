Jovem é esfaqueado enquanto andava na rua de madrugada em Campo Grande

Um jovem, de 22 anos, foi esfaqueado durante a madrugada deste sábado (7), na Vila Olinda, em Campo Grande. Ele sofreu dois golpes de faca e precisou ser transferido para uma unidade hospitalar devido à gravidade de um dos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h após a informação de que um rapaz havia sido esfaqueado. No endereço indicado, os policiais foram recebidos por um morador que contou ter socorrido a vítima em sua motocicleta até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário.

A equipe se deslocou até a unidade de saúde, onde o jovem relatou que caminhava com um conhecido por uma rua do bairro Rita Vieira de Andrade quando foi surpreendido por um homem desconhecido. De acordo com a vítima, o agressor desferiu duas facadas.

Um dos golpes atingiu a mão esquerda, causando ferimento considerado leve. Já a outra facada acertou as costas e foi classificada como mais grave. Por causa disso, o médico responsável pelo primeiro atendimento decidiu regular a transferência do rapaz para um hospital, onde ele passaria por avaliação detalhada.

Ainda conforme o relato, ele e o acompanhante conseguiram fugir correndo enquanto o suspeito tentava desferir novos golpes, sem sucesso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

