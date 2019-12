Jovem é pego depois de atropelar motociclista e fugir

Kennedy de Lima Pereira, de 19 anos, atropelou e fugiu do local, mas foi identificado ao voltar para buscar o para-choque do veículo na noite dessa segunda-feira (12) na Avenida Gury Marques em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz seguia em um veículo Chevrolet Corsa pela avenida, quando colidiu contra uma motocicleta Honda Fan, conduzida Marcelo Soares da Silva, de 21 anos.

Após o acidente, o motorista fugiu do local. Marcelo foi socorrido por testemunhas e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário, com várias escoriações nas costas.

No momento em que a Polícia Militar atendia a ocorrência, Kennedy retornou ao local para buscar o para-choque e foi reconhecido por testemunhas. Ele foi autuado e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

