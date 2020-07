Jovem é perseguida por Sedan no Itamaracá, autor é detido e pode ser solto

Uma jovem de 20 anos, moradora do bairro Itamaracá relatou em suas redes sociais ter sofrido um assédio por parte de um indivíduo que não teve a identidade revelado mas que pode ter cometido o mesmo crime contra outras mulheres de Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, a jovem contou que no último dia 30 de junho, mesmo dia em que Carla Santana Magalhães foi sequestra, logo pela manhã ela estava voltando do mercado em direção a sua casa junto com uma amiga, e o autor que estava em um Ford Fiesta Sedan Prata a seguiu e cometeu o assédio.



“Ocorreu por volta das 10h36, ele me seguiu do mercado até a rua da minha casa, na rua Jubá, , onde ele aproveitou que eu estava de costas e com sacola na mão, para se aproximar de mim. Ele bateu na minha bunda e fugiu com o carro”, relata a jovem.

A vítima conta que o indivíduo estava sozinho, é magro, alto, da pele parda, cabelo preto e liso e sobrancelhas grossas.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, porém a investigação foi repassada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da capital.

De acordo com a jovem, o autor e o veículo já foram identificados, porém apenas seu relato não é o suficiente para mante-lo preso. “Precisam de mais vítimas para fazer o b.o e reconhece-lo porque ele pode ter feito mais. Se mais pessoas irem denunciar e forem reconhecer ele, vai aumentar as chances dele ser preso. E não foi só uma vítima, foram várias.



A vítima relatou que o autor fez vítimas em seu bairro, no bairro vizinho e no Aero Rancho onde outra menina também foi assediada porém não quer denunciar por medo. “As mulheres tem que denunciar na Delegacia da Mulher porque o suspeito já está lá. Quanto mais pessoas reconhecerem, aumenta a chance dele ser preso”, ressalta.

Veja o momento em que o carro é flagrado por câmeras de segurança próximas ao local:

Deixe seu Comentário

Leia Também