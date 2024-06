Jovem é preso com arma que iria vender por R$ 4 mil em carro de aplicativo na Capital

Jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (14) com um revólver de calibre 38 que ele venderia para outra pessoa no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ele foi abordado enquanto estava num carro de aplicativo seguindo para o referido bairro.

Ele ainda estava acompanhado da irmã, que segundo boletim de ocorrência, estava dando como desaparecida no sistema policial ao ter o nome consultado.

A abordagem, ainda conforme o registro, aconteceu enquanto os policiais do Batalhão de Choque faziam rondas e visualizaram o carro, um Toyota Yaris. Ao passarem por ele, o passageiro, que era o jovem, se abaixou e isso causou estranheza nos policiais que decidiram abordar o veículo.

O motorista explicou que foi acionado por meio do aplicativo e embarcou os dois passageiros no Residencial Oliveira, com destino ao Jardim Aeroporto. O jovem disse que ao perceber a viatura, escondeu a arma.

Ele afirmou que comprou de um indivíduo no Dom Antônio por R$ 3 mil, mas que estava indo vender o revólver por R$ 4 mil. O indivíduo explicou que havia comprado a arma para sua segurança.

O jovem e a irmã foram encaminhados para a delegacia de plantão e ele atuado em flagrante pelo crime de porte de arma ilegal.

