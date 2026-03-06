Jovem Ã© preso com R$ 90 mil em carga de cigarros contrabandeados em MS

Ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados e na prisão de um homem, de 22 anos, na noite de quinta-feira (5), em Nova Alvorada do Sul. O suspeito foi detido após um acompanhamento tático realizado por equipes da corporação.

Durante rondas preventivas os militares identificaram um comboio formado por quatro veículos que transportavam mercadorias suspeitas. Ao perceberem a aproximação da viatura e a ordem de parada, emitida com sinais sonoros e luminosos, os motoristas fugiram em direções diferentes.

Um dos veículos, um GM Vectra, entrou no bairro Hélio Fernando e passou a trafegar em alta velocidade pela Rua Obadias de Lima. Durante a fuga, o condutor desrespeitou várias sinalizações de parada e colocou em risco pedestres que estavam na região, incluindo crianças e idosos.

Ainda conforme a Polícia Militar, no acompanhamento tático foram realizados disparos controlados na tentativa de interromper a fuga. Mesmo assim, o veículo continuou circulando por algumas ruas do bairro até que, em determinado momento, o motorista decidiu parar e se render.

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram 30 caixas de cigarros de origem estrangeira, cerca de 1.500 maços. O suspeito, morador de Rosana, em São Paulo, relatou que levaria a carga até Presidente Prudente. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e a mercadoria, para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 90 mil.

