Jovem é socorrido após ser baleado em Chapadão do Sul

Um rapaz, de 25 anos, foi socorrido ao ser baleado durante a noite de sábado (17), no cruzamento da Rua Presidente Vargas com a Tancredo Neves, no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul.

Conforme o site o Correio News, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h, após o rapaz ter sido baleado. Ao chegar no local, eles encontraram a vítima com ferimentos e uma fratura no braço, causada pelo disparo.

Os dois projéteis ficaram alojados no corpo do jovem. Após realizar os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

Apesar da informação do disparo, os detalhes sobre a ocorrência não chegaram a ser divulgadas pelas autoridades.

