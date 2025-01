Jovem leva tapa no peito durante jogo de futebol e morre na Capital

O jovem Lucas Santana Ifran, de 28 anos, morreu após se ferir durante uma dividida de bola em uma partida de futebol que ocorria na Vila Nasser, em Campo Grande, na noite de sábado (25).

Conforme as informações policiais, ele estava jogando com amigos quando foi atingido por um tapa no peito. O golpe foi desferido pelo jogador do time adversário em uma dividida de bola.

por conta do impacto, ele parou o jogo dizendo que estava sentindo falta de ar. Em seguida, ele começou a vomitar sangue. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o rapaz e o encaminhando para uma unidade de saúde. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

