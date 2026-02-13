Jovem morde pai até arrancar pedaço e acaba preso em Dourados

Um rapaz, de 29 anos, foi preso em flagrante após morder o pai, de 65 anos, durante uma briga ocorrida na noite desta quinta-feira (12), no bairro Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem chegou em casa bêbedo e foi questionado pelo genitor sobre o pagamento da prestação de um notebook. A situação irritou o homem, que ameaçou quebrar o aparelho.

O idoso então tentou conter o filho, mas foi mordido no braço. A mordida foi forte e chegou a arrancar um pedaço da pele da vítima.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso e encaminhando o jovem para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

