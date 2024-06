Jovem morre ao ter perna amputada durante acidente com máquina agrícola em MS

Uma jovem,de 25 anos, morreu após ter o pé amputado ao consertar uma máquina agrícola, em uma fazenda de Costa Rica. O acidente aconteceu durante a tarde sexta-feira (28), mas a vítima faleceu na madrugada de sábado (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava fazendo o reparo no maquinário junto com um homem, que estava ajudando. Porém, ela sofreu um acidente no equipamento e teve o pé e parte da perna esquerda amputada.

Ao ver a cena, outros funcionários da fazenda socorrem a jovem, levando-a para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. Depois de receber os primeiros atendimentos, as equipes médicas optaram por fazer a transferência dela para a Santa Casa de Campo Grande, uma vez que seu estado de saúde era considerado grave.

Durante o transporte, a vítima teve várias paradas cardíacas. Já no pátio da Santa Casa, ela acabou tendo uma nova parada e morreu. O choque hemorrágico teria sido a causa principal de seu falecimento.

A prova da jovem, responsável por registrar o caso, não soube dizer a polícia mais informações a respeito do acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

