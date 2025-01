Jovem perde o dinheiro de pagar água e luz no Tigrinho e inventa que foi roubada em MS

Uma mulher, de 21 anos, será indiciada após notificar um falso de crime de roubo durante a tarde de quarta-feira (8), na cidade de Fátima do Sul. A realidade é que ela perdeu os R$ 400 no ‘Jogo do Tigrinho’.

Conforme as informações policiais, ela procurou a delegacia da cidade informando o crime. De imediato, de acordo com os detalhes passados por ela, as equipes de investigações começaram a trabalhar no caso, para tentar localizar os autores.

Rapidamente, foram identificadas algumas inconsistências no relato da suposta vítima e, analisadas câmeras de segurança da cidade, foi possível confirmar que não houve o crime de roubo noticiado.

Interrogada novamente sobre os fatos, ela acabou confessando que perdeu o valor de R$ 400,00 no “Jogo do Tigrinho” e não sabia como contar aos familiares que não tinha mais dinheiro para pagar as contas de água e luz.

Em razão de ter noticiado fato criminoso que não aconteceu, a mulher se tornou autora do delito de falsa comunicação de crime, o qual tem pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Além disso, por ter publicado um texto sobre o fato em um grupo do aplicativo Whatsapp da cidade, também responderá pela contravenção penal de falso alarma, o qual tem pena de prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa.

Após ser ouvida e confessar a mentira, a mulher foi liberada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também