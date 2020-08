Jovem que levou 18 tiros dentro de veículo morre em Dourados

Anderson da Silva, de 21 anos, que foi atingido por 18 disparos, na noite de domingo (9), enquanto trafegava com um veículo Kia Soul, em Capitán Bado, cidade paraguaia na divisa com Coronel Sapucaia, morreu na noite de ontem (10), no Hospital da Vida, em Dourados.

Ele foi socorrido, mas um dos disparos teria acertado a cabeça da vítima que não resistiu. O sobrinho dele, de 15 anos, também foi baleado e morreu no local.

A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso e não deu informações sobre o crime. O corpo de Anderson foi levado para Coronel Sapucaia onde será sepultado nesta terça-feira (11).

