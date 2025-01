Jovem sai para pedalar com o amigo e se perde em mata após acidente

Uma ciclista, de 37 anos, precisou ser resgatada durante a madrugada desta segunda-feira (20), após sair para pedalar com um amigo e se perder em uma área de mata localizada às margens da MS-345, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima saiu de casa durante a tarde de domingo (19) para pedalar com um amigo. Porém, já por volta das 21h, ela mandou mensagens para os familiares contando que seu colega teria caído e ficado inconsciente no meio do passeio.

Para tentar procurar socorro, ela saiu andando mas acabou se perdendo nomeio da mata fechada. As equipes da Força Tática do 7° Batalhão da Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos e montando uma força tarefa para encontrar a jovem.

Os policiais fizeram várias incursões em mata fechada, enfrentando uma área de difícil acesso e encontrando paredes rochosas. Em continuação, eles conseguiram encontrar a mulher já na madrugada de segunda-feira (20).

Ela estava em estado de choque, em uma região próximo ao pico do morro que é quase e impossível de ser acessada, devido ao seu desnível. A jovem também estava desorientada.

Por sorte, os policiais conseguiram acalmar a vítima e a levar de volta para casa. O caso foi registrado como socorro e resgate de pessoa com vida.

Apesar disso, não existem registros sobre o estado de saúde do amigo.

