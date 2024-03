Um rapaz, que não teve o nome divulgado, acabou sendo levado para a delegacia depois de ser flagrado com uma moto adulterada na tarde de segunda-feira (18), no bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, uma equipe da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), fazia rondas pela região quando visualizou uma motocicleta estacionada na via pública com placa visivelmente falsa.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem, tendo-se confirmada a falsidade da placa e a adulteração dos sequenciais identificadores do chassi e do bloco do motor.

Ao ser questionado, o proprietário da Honda/CG 125, preta, esclareceu que a adquiriu o veículo há cerca de quatro dias, mas não realizou qualquer alteração. Para os policiais, ele contou que pagou R$ 3 mil, apresentando os comprovantes, não tendo adotado o procedimento legal de transferência de veículo e nem mesmo realizado vistoria cautelar particular.

Diante dos fatos, foi autuado pelo crime de receptação culposa. Diligências continuam com o objetivo de identificar o autor das adulterações do chassi e do motor.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser enviadas pelo número: (67) 99226-0062.

