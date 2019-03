Jovem vende maconha embalada com o rosto de Jair Bolsonaro

Um adolescente de 17 ano foi apreendido pela Guarda Municipal de Mogi Mirim (SP) no último sábado (2) após ser flagrado com 37 porções de maconha e 28 de cocaína com embalagens que estampavam o rosto do presidente da República, Jair Bolsonaro.

De acordo com o site o Essencial, as embalagem traziam as seguintes frases “Bolso Bek” e “Na primeira, legalizo”. Os guardas apreenderam o adolescente após denúncias anônima.

Na abordagem, os guardas encontraram duas porções de cocaína e mais R$ 7 em dinheiro. O jovem infrator confessou que estava comercializando a droga pela região.

Próximo do local onde o garoto foi apreendido, os guardas encontraram mais 26 porções de cocaína e 20 porções de maconha, com a ajuda do cão Athos.

