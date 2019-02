Adolescente de 13 anos é apreendido com arma após assaltar família no Tarumã

Um adolescente de 13 anos, foi detido por assaltar quatro pessoas da mesma família na noite de ontem (1º), no bairro Tarumã. O garoto portava uma arma garrucha e estava acompanhado de outro menor.

Segundo Boletim de Ocorrências, o adolescente junto com outro garoto de 16 anos, abordaram as quatro pessoas da mesma família, que estavam sentados em frente a residência, na Rua Verde Louro e anunciaram o assalto, no entanto as vitimas resistiram e não entregaram os pertences.

O menino que estava armado, atirou pro alto e apontou a arma para cabeça de uma da vitimas, que entregaram aos assaltantes uma quantia de R$ 70,00 e um telefone celular. Logo em seguida, os adolescentes fugiram em uma bicicleta.

As vitimas entraram em contato com outros familiares, dois homens, de 45 e 58 anos, que foram atrás dos meninos e acharam eles na rua Lúcia dos Santos, no bairro Parque Lageado. Ao perceber que foram localizados, o menino de 13 anos atirou contra os homens, que se jogaram no chão para não ser atingido. Eles conseguiram deter os adolescentes.

Apenas o menor de 13 anos foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga, o outro fugiu do local com celular e o dinheiro roubado. Para a Policia, o pai do adolescente disse que ele é usuário de drogas, que a arma usada no assalto era do garoto e não sabia como ele havia adquirido.

O adolescente vai ser encaminhado Unidade Educacional de Internação (Unei).

