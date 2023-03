JustiÃ§a mantÃ©m prisÃ£o de suspeito que quase decepou mÃ£os e pÃ©s de homem no Sayonara

A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu converter a prisão em flagrante para preventiva de Walacy de Souza Bispo, o 'Beiço', de 31 anos, que tentou assassinar Joirson Batista, de 50 anos, com golpes de facão na manhã da última terça-feira (7), no bairro Sayonara, em Campo Grande.

O autor passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (9). O pedido de manutenção da prisão já havia sido pedido pela delegada Franciele Candotti, da 7° Delegacia de Polícia Civil, que atendeu o caso.

Na ocasião, pela manhã de terça, Walacy atacou Joirson com golpes de facão que quase deceparam as mãos e os pés da vítima. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Segundo informações da polícia, ambos são usuários de drogas e já possuíam um desentendimento.

Inicialmente, Beiço negou o crime em sua casa após ser localizado pelos policiais, mas imagens de câmeras de segurança mostraram ao contrário, onde o suspeito chega em sua casa logo após cometer a tentativa de homicídio.

Beiço possuí passagens pelos mais variados crimes, como roubo, furto, ameaça, tráfico de drogas e agora responde por duas tentativas de homicídio. Ele deve ser encaminhado nas próximas horas para um presídio.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a 7° Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

