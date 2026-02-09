Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Justiça solta mulher presa por arremessar gata do 12º andar

A decisão impôs o cumprimento de medidas cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva

09 fevereiro 2026 - 16h42Brenda Assis
Gata ficou ferimentos graves após episódio de maus-tratosGata ficou ferimentos graves após episódio de maus-tratos   (Policia Civil do Paraná)

O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu na sexta-feira (6), liberdade provisória à mulher presa sob suspeita de arremessar uma gata do 12º andar de um prédio na região central de Curitiba.

A decisão impôs o cumprimento de medidas cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva.

Entre as determinações, a mulher deverá comparecer trimestralmente em juízo para informar e prestar esclarecimentos sobre suas atividades, além de estar proibida de se ausentar da comarca por mais de 30 dias ou mudar de endereço sem comunicação prévia à Justiça.

Segundo o delegado Guilherme Dias, responsável pela apuração, relatos colhidos ao longo da investigação indicam que a suspeita não aceitava a presença de gatos no local.

“De acordo com o neto da suspeita, uma mulher chinesa, ela não gosta de gatos, e agressões contra animais eram frequentes”, afirmou o delegado.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

O csao foi registrado na tarde de ontem
Polícia
Adolescente morre afogado em lago de Miranda
Dados mostram diminuição no número de letalidade policial em MS
Polícia
Mato Grosso do Sul reduz letalidade policial em 31% e vai na contramão do país
O acidente aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Casal morre durante acidente de moto em Aquidauana
A vítima morreu ainda no local do acidente
Polícia
Motorista morre durante acidente em Aquidauana
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Reprodução
Polícia
Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Arma que pode ter sido usada no crime foi apreendida
Polícia
Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo
Um dos carros usados no transporte irregular
Polícia
Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo