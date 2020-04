Lava jato e salão de beleza eram esconderijos de assassinos de taxista

A jovem e o adolescente que participaram do latrocínio do taxista Luciano Barbosa Franco, 44 anos, morto com um tiro na cabeça no último sábado (26), foram presos escondidas no bairro Tiradentes em Campo Grande, conforme apurou o JD1 Notícias.

O adolescente, 17 anos, quem disparou contra a cabeça do taxista, foi encontrado em um lava jato e a jovem, 21 anos, que estava no carro, mas não cometeu o disparo estava escondida em um salão de beleza onde trabalhava, os dois locais no bairro Tiradentes.

O bairro onde eles foram encontrados fica ao lado do Jardim São Lourenço, local onde os autores residiam, como informado pelo delegado Pablo Farias, responsável pelo caso.

A prisão aconteceu nesta segunda-feira (27), participaram do crime, um adolescente, 16 anos, e duas jovens, 21 e 19 anos, a mais nova seria namorada do adolescente.

O crime foi planejado de última hora e a execução ocorreu em apenas 40 segundos, o carro de Luciano foi abandonado em uma praça na rua Barra Mansa no bairro Guanandi.

Antes de sair para realizar a corrida, Luciano teria dito ao irmão que estaria com um mal pressentimento e relação a corrida, considerando-a “meio suspeita”.

