'Leandro e Leonardo' se juntam para esfaquear 'Michael Jackson' durante briga

Michael Jackson de Assis Almeida, de 31 anos, foi esfaqueado durante uma briga com os irmãos, Leandro Gil dos Santos e Leonardo Gil dos Santos, no bairro São José, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (10).

Conforme as informações iniciais, publicadas pelo g1, a briga teria começado após Leandro descobrir que sua companheira estaria tendo um caso com Michael Jackson. Ele estava trabalhando na cidade do Rio de Janeiro quando foi avisado sobre a suposta traição.

Sem medo e tentando parecer ameaçador, Michael foi até a casa dos familiares de Leandro, o chamar para conversar. O suspeito contou que a vítima portava uma faca na cintura.

Em determinado momento, os dois começaram a brigar e Leonardo se meteu no meio. A faca foi então tomada da vítima e usada para esfaqueá-lo.

A vítima foi levada para o pronto-socorro do hospital João XXIII, no Centro da capital. Lá, ele relatou aos militares que Leonardo aplicou um golpe mata-leão enquanto Leandro o atingiu diversas vezes com uma faca.

Os irmãos foram detidos pela PM e encaminhados à delegacia. A Polícia Civil informou que Leandro teve a prisão decretada por tentativa de homicídio, já Leonardo foi ouvido e liberado. O caso segue em investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também