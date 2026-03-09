Leise foi enforcada e empurrada em discussão com marido em Anastácio

Saiba Mais Polícia Homem mata esposa asfixiada e confessa o crime em Anastácio

Leise Aparecida Cruz, de 41 anos, vítima de feminicídio neste final de semana em Anastácio, foi enforcada e empurrada durante uma discussão que antecedeu o crime cometido pelo marido Edson Campos Delgado.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil e confessou o crime, alegando que agrediu a companheira na manhã do dia dos fatos.

Segundo a Polícia Civil, chegou o conhecimento sobre uma mulher em óbito no interior de uma residência na rua Professora Cleusa Batista.

Inicialmente, a hipótese apresentada pelo companheiro da vítima indicava morte sem indícios aparentes de violência. Contudo, diante de informações preliminares do exame necroscópico e de novos levantamentos realizados pelos investigadores, surgiram elementos que apontavam para possível morte violenta.

Os policiais civis das unidades de Anastácio e Aquidauana aprofundaram as investigações, realizando entrevistas, levantamentos de informações e análise de elementos obtidos durante as diligências.

Diante das contradições apresentadas por Edson, este acabou confessando ter agredido Leise durante uma discussão ocorrida na manhã do dia dos fatos, ocasião em que a segurou pelo pescoço e a empurrou contra a parede, resultando em sua morte.

