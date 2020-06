Loja de moda masculina é destruída por fogo e prejuízo é de R$ 500 mil

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

A Gabana Stote, de moda masculina, ficou completamente destruída após incêndio no comércio em Dourados, na madrugada desta sexta-feira (12).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono do estabelecimento Carlos Gabana, de 52 anos, mora no fundo do local e deixou algumas caixas de papelão na frente da loja para os catadores de materiais reciclados pegarem.

A suspeita é que o incêndio tenha começado na área externa e invadido o comércio. O Corpo de Bombeiro foi acionado, mas o incêndio já havia destruído toda a mercadoria que estava no local, incluindo roupas e sapatos.

Ainda de acordo com o site, a estimativa é que o prejuízo seja de mais de R$ 500 mil.

