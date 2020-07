Macabro: policial mata a família e comete suicídio

Joilson Francelino, com Porã News

Um suboficial da Polícia Nacional do Paraguai, Isidro Casco Salinas, 31anos, executou a tiros seis membros da família e em seguida suicidou-se nesta sexta-feira (3), em um sítio na cidade de Capiatá, na região metropolitana de Assunção.

O policial matou os próprios filhos, seus ex-sogros e sua cunhada. Ele transmitiu toda a tragédia através de teleconferência para a esposa dele, atualmente na Espanha.

A tragédia aconteceu casa dos ex-sogros do policial. De acordo com informações do Porã News, Isidro chegou na casa em uma motocicleta e abriu a porta da casa a ponta pés. Ele foi recebido pelo sogro Alberto de la Cruz Riveros Benítez, 51 anos, que ele matou instantaneamente sem dizer uma única palavra.

Em seguida, ele matou a sogra, Amalia Portillo, 50 anos, e na sequência matou seus próprios filhos, Amalia Casco Romero, de 2 e Amilcar Casco Romero, de apenas 1 ano e sua cunhada, Liliana Maribel Gómez, de 16 anos.

Outras duas pessoas foram baleadas foram levadas para o Hospital de Trauma. Após o crime, o policial se matou. A chacina chocou o Paraguai e causou uma grande comoção no país.

Deixe seu Comentário

Leia Também