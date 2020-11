Maconheiro é preso e acusa policiais de roubar sua carteira

Na noite desta terça-feira (17), policiais militares fizeram a detenção de um homem de 28 anos e acabaram acusados de abuso de autoridade, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o flagrante aconteceu por volta das 22 horas, quando os militares realizavam rondas pela região central e viram um Peugeot com quatro pessoas dentro de onde saia uma fumaça com odor de maconha. Todos foram abordados ficando comprovado que a droga seria do dono do carro, quer acabou levado para a delegacia.

Depois de ser registrado o boletim de ocorrência e ao sair na recepção da delegacia, o autor começou a gritar dizendo que teve sua carteira com todos os seus cartões roubados pelos policiais que abusaram de seu poder fazendo com que ele assinasse 10 multas coagindo o autor dizendo a ele, “iria ferrar a vida dele”.

A mãe do autor que foi até a delegacia e disse que iria denunciar os policiais para a corregedoria. Os militares haviam ido jantar, e ao retornarem para a delegacia ficaram sabendo por um investigador o que havia acontecido.

Os policiais falaram que a mochila do autor foi entregue para um colega a pedido do mesmo, e que apenas dois autos de infração foram confeccionados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como calúnia, contra funcionário público, em razão de suas funções.

Deixe seu Comentário

Leia Também