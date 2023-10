Mãe de Kennedy, assassinado em Corumbá, recebe ameaças e é extorquida na Capital

Mulher, de 38 anos, procurou a delegacia no final da tarde desta quarta-feira (4) para denunciar um crime de ameaça e extorsão que recebeu em seu celular. Ela é mãe do jovem Kennedy Carneiro Cândido Mota Eugênio, de 21 anos, assassinado a tiros no domingo (1°) em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A situação devastadora aconteceu enquanto ela retornava do enterro do filho na Capital, na terça-feira (3), quando ela passou a receber mensagens com tons ameaçadores de vários números.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima ainda recebeu a ligação de um dos autores dizendo que ela tinha 40 minutos para passar um quantia, que não foi revelada. Caso contrário, ela e a família seriam assassinadas pela facção da pior forma, assim como aconteceu com Kennedy.

Ainda no registro, a mulher ressaltou que a casa do seu filho, em Corumbá, foi invadida e destruída logo após a sua morte. Dessa ocasião, a nora da vítima registrou uma ocorrência na delegacia da cidade pantaneira.

Temendo pela sua vida, ela decidiu procurar auxílio da polícia e se comprometeu a apresentar a gravação de uma das ligações.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como extorsão.

