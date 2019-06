Mãe e companheira esquartejam criança de 9 anos

Rosana Auri da Silva Cândido, 27 anos, e a companheira dela, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno Pessoa, 28 anos, foram presas neste sábado (1º), acusadas de esquartejar Rhuan Maycon da Silva Castro, nove anos, em Brasília.



De acordo com informações do Correio Brasiliense, Rosana era mãe da criança e, Kacyla, sua companheira. O crime aconteceu nesta madrugada e a criança foi morta com uma facada no peito enquanto dormia. Em seguida, a mãe da criança teria atingido o filho com diversos golpes. O rosto da criança estava desfigurado. As suspeitas tentaram queimar os restos mortais em uma churrasqueira, mas desistiram por causa da fumaça e colocaram em uma mala e em duas mochilas.



Após o crime, a mulher seguiu com a mala até um bueiro, onde jogou parte do corpo da criança. Jovens que jogavam futebol no lugar acharam a atitude dela suspeita e apontaram a casa dela ao serem abordados por policiais civis.



Na residência, em duas mochilas escolares, os policiais encontraram o restante do corpo.



Na delegacia, as duas confessaram o crime. A mãe afirmou que “o menino era a fonte de todos os problemas”. Ela o vinculava com o pai, que a havia maltratado muito. Elas planejaram matá-lo “para começar uma vida nova sem ele". As duas mulheres mudaram-se para Brasília há cerca de dois anos. Elas moravam no Acre e dizem que fugiram justamente porque Rosana, a mãe, sofria abusos e agressões do pai do menino.

