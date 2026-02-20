Mais de 700 kg de cocaína é apreendida em ônibus com imigrantes ilegais na Capital

Durante fiscalização da Polícia Federal em Campo Grande, nesta sexta-feira (20), um ônibus que transportava mais de 30 pessoas em situação de imigração irregular foi apreendido com 745 quilos de pasta base de cocaína. Dois brasileiros foram presos em flagrante por tráfico transnacional de drogas.

De acordo com a ocorrência, o ônibus tinha saído de Corumbá, região de fronteira com a Bolívia, e despertou suspeitas das equipes. Na abordagem, os agentes identificaram cerca de 30 bolivianos sem documentação necessária para entrada regular no país.

Diante de versões contraditórias do motorista e dos passageiros, os policiais realizaram uma vistoria detalhada no veículo. Durante a inspeção, foram encontrados compartimentos ocultos no bagageiro e na parte traseira do ônibus, onde estava escondida a droga.

Os dois brasileiros responsáveis pelo transporte foram presos em flagrante, enquanto os migrantes em situação irregular passaram pelos procedimentos legais para retirada do país. Os detidos responderão pelo crime de tráfico transnacional de entorpecentes.

