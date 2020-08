Marido chega bêbado e espanca grávida e agride enteada

Uma grávida de dois meses foi agredida a socos pelo marido na noite deste domingo (9), em Ponta Porã, que fica a 346 quilômetros de Campo Grande. Ele aindabateu em os dois enteados.

A vítima estava em sua casa quando o marido chegou na residência embriagado e descontrolado. Ele começou a discutir com a esposa dizendo que iria acabar com todosna casa.

O homem teria dito que cortaria o cabelo de uma das enteadas com um machado. Ele teria empurrado as crianças, foi quando a gestante pediu para que ele parasse, foi o momento em que o autor deu um socos contra uma das enteadas e depois agrediu com socos na barriga a companheira grávida.

Após as agressões, a grávida passou a ter sangramentos. A polícia foi acionada. A mulher pediu por medidas protetivas contra o autor. O homem fugiu e não foi encontrado pelos policiais.

