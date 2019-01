Marido dá soco em esposa na frente da polícia

Ivo Moreira dos Santos, 38 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (24), depois de agredir a sua esposa, uma mulher de 43 anos, em Três Lagoas.

De acordo com informações policiais, a guarnição recebeu uma denúncia anonima do fato e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um corte na cabeça. Mesmo com a presença dos policiais, Ivo continuou a agressão e desferiu um soco na vítima, e um empurrão. A esposa caiu e feriu o joelho.

Neste momento, foi dada a voz de prisão ao autor. Ivo estava agressivo e precisou ser imobilizado pela equipe policial que o encaminhou para a segunda delegacia de polícia da cidade, onde permanece preso.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Ela sofreu um corte na testa e ferimentos no joelho. A mulher foi atendida e posteriormente liberada.

