“Vaquinha” vai ajudar pais de criança que morreu no rio Miranda

Os pais da pequena Maria Fernanda, 6 anos, que morreu após cair no rio Miranda na segunda-feira (21), terão ajuda para pagar os custos do funeral da criança, com o auxílio de uma “vaquinha” organizada pelo propagandista médico Bruno Giroto.

Bruno disse ao JD1 Notícias que tomou a iniciativa porque conhece a família e sabe das necessidades que passam. O pai da criança, Valdir Tenório da Rocha, trabalha como piloteiro [profissional que pilota os barcos para pescadores] para o avô de Bruno e em época de Piracema, depende de auxílio pago pelo governo, já que a pesca fica proibida e houve atrasado. “Foi uma forma que encontrei de poder ajudar”, disse o organizador da "vaquinha".

Até agora já foram arrecadados cerca de R$ 2,5 mil. Bruno disse que recebeu a informação de que uma empresa funerária ajudou a família, mas não sabe dizer qual foi a ajuda oferecida e que de qualquer forma a quantia será destinada a família para qualquer despesa. “É um momento difícil e eles necessitam”, reforçou.

A redação entrou em contato com um amigo da família que ajudou nas buscas pelo corpo de Maria Fernanda, sem muitas palavras, ele disse apenas que a família precisa de “muita oração”. “Peço muita oração para Deus confortar o coração deles, os pais estão muito abalados”, disse.

O corpo da pequena Maria Fernanda foi enterrado na terça-feira (22), em Miranda. Os interessados em ajudar a família podem entrar em contato pelo telefone (67) 998424903 e falar com o Bruno.

