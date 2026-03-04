PM reage a assalto, mata criminoso paraguaio e comparsa foge em Ponta PorÃ£

Julio Nicasio Pavón Gonzalez, de 21 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 4, ao tentar assaltar um policial militar, de 41 anos, na Avenida Vinicius Soares do Nascimento, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O comparsa que estava com ele conseguiu fugir, mas durante a tentativa do crime, ordenou que Júlio matasse o militar após ele ter se identificado como membro da instituição. "Mata ele, mata ele", teria dito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial estava caminhando quando foi abordado pelos dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Nicasio proferiu a frase "passa o celular, passa o celular, vou te matar", e foi nesse momento que a vítima se identificou como policial militar.

A dupla então ficou mais ofensiva e o condutor ordenou o garupa a matar o policial e, para se proteger, o militar passou a atirar contra os dois indivíduos. Julio Nicásio foi atingido e caiu no local, enquanto o comparsa fugiu e não há informações se foi atingido pelos disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer o criminoso para o Hospital Regional, contudo, ele não resistiu aos ferimentos. Com o criminoso estavam um revólver de calibre 38, com 3 munições intactas e uma deflagrada, indicando que ele atirou contra o militar, além de 3 celulares e um papelote de cocaína.

O caso foi tratado inicialmente como porte ilegal de arma de fogo e roubo na forma tentada, mas a tipificação deve ser alterada em razão do falecimento do bandido.

