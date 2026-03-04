Menu
Menu Busca quarta, 04 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

PM reage a assalto, mata criminoso paraguaio e comparsa foge em Ponta PorÃ£

Criminoso chegou a atirar a mando do comparsa apÃ³s a vÃ­tima se identificar como policial

04 marÃ§o 2026 - 08h55Luiz Vinicius     atualizado em 04/03/2026 Ã s 09h18
Bandido não resistiu e faleceu no hospitalBandido nÃ£o resistiu e faleceu no hospital   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Julio Nicasio Pavón Gonzalez, de 21 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 4, ao tentar assaltar um policial militar, de 41 anos, na Avenida Vinicius Soares do Nascimento, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O comparsa que estava com ele conseguiu fugir, mas durante a tentativa do crime, ordenou que Júlio matasse o militar após ele ter se identificado como membro da instituição. "Mata ele, mata ele", teria dito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial estava caminhando quando foi abordado pelos dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Nicasio proferiu a frase "passa o celular, passa o celular, vou te matar", e foi nesse momento que a vítima se identificou como policial militar.

A dupla então ficou mais ofensiva e o condutor ordenou o garupa a matar o policial e, para se proteger, o militar passou a atirar contra os dois indivíduos. Julio Nicásio foi atingido e caiu no local, enquanto o comparsa fugiu e não há informações se foi atingido pelos disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer o criminoso para o Hospital Regional, contudo, ele não resistiu aos ferimentos. Com o criminoso estavam um revólver de calibre 38, com 3 munições intactas e uma deflagrada, indicando que ele atirou contra o militar, além de 3 celulares e um papelote de cocaína.

O caso foi tratado inicialmente como porte ilegal de arma de fogo e roubo na forma tentada, mas a tipificação deve ser alterada em razão do falecimento do bandido.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Militar foi contido por populares e depois foi preso
PolÃ­cia
Militar dos Bombeiros ataca esposa com marteladas e a deixa em estado grave em MS
Trio foi preso pela GCM
PolÃ­cia
GCM prende trÃªs por jogar lixo em terreno pÃºblico recÃ©m-limpo em Campo Grande
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
PolÃ­cia
Pastor acusado de estupro pede para deixar Conselho de Ã‰tica de Pastores de Campo Grande
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
GrÃ¡vida de 9 meses Ã© presa por engano e vai parar em presÃ­dio de Campo Grande
Sangue ficou pela rua | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Briga entre tio e sobrinho vai parar na delegacia em Campo Grande
Operação aconteceu em Caldas Novas
PolÃ­cia
Grupo criminoso Ã© alvo de operaÃ§Ã£o por fraudar cartÃµes e lavagem de dinheiro em MS
O caso aconteceu na noite de ontem
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por bater na ex-companheira com foice em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Mulher tenta fugir da PM ao ser flagrada pilotando sem capacete no Lageado
A vítima faleceu ainda no local do acidente
PolÃ­cia
Mulher morre durante acidente grave entre Dourados e InÃ¡polis
Caso aconteceu com equipes da DERF
PolÃ­cia
Condenado por estupro Ã© preso se escondendo no Noroeste

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente