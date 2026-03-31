Mato Grosso do Sul alcança 62 Salas Lilás e amplia rede de proteção

O estado de Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 62 Salas Lilás implantadas e manteve, ao longo de março, o ritmo de uma nova unidade entregue por semana, ampliando a rede de atendimento a mulheres vítimas de violência.

Somente no mês, quatro novas estruturas foram inauguradas nos municípios de Cassilândia, Caracol, Rochedo e Corguinho, reforçando a presença do serviço no interior e ampliando o acesso ao atendimento especializado e humanizado.

Instaladas em unidades da Polícia Civil, as Salas Lilás funcionam como espaços exclusivos para acolhimento de mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com foco na escuta protegida e na prevenção da revitimização.

A expansão integra a política estadual de segurança pública, que prioriza a interiorização dos serviços e o fortalecimento da rede de proteção. O planejamento prevê a ampliação da cobertura para todos os municípios até os próximos anos.

De acordo com o governo estadual, o avanço das unidades reflete a estratégia de ampliar o atendimento humanizado e garantir acesso mais rápido e seguro às vítimas, com integração entre forças de segurança e administrações municipais.

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